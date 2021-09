Wurst Meininger Firma will mit Bratwurst-Automaten bundesweit expandieren

Die Bratwurst ist uns Thüringern ja heilig. Aber auch außerhalb des Freistaates hat die Thüringer Wurst ihre Fans. Nur: Wie kommt man in Berlin, Leipzig oder an der Ostsee an eine frische Thüringer Rostbratwurst? Zwei Unternehmer aus Meiningen wollen Abhilfe schaffen und deutschlandweit an Tankstellen und Campingplätzen Automaten mit Bratwurst, Rostbrätl & Co. aufstellen.