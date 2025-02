"Haben alle ihre Hausschuhe an?" Mit dieser Frage von Lehrerin Lisa Weltzien beginnt für die fünfte Klasse am Meininger Henfling Gymnasium der Unterricht. Vorher hat jeder ein Tablet mit Lernmodulen und einen kleinen Zettel bekommen, auf dem draufsteht, was er oder sie heute machen soll. Dann dürfen sich alle einen passenden Lernplatz suchen.

Auch Lehrerin Lisa Weltzien sieht in dem individuellen Lerntempo einen großen Vorteil. Gleichzeitig hofft sie, dass die Kinder in dem freien Unterricht Selbstständigkeit erlernen und für ihr eigenes Fortkommen mehr Verantwortung übernehmen. Bestandteil des neuen Lehrkonzepts ist laut der Lehrerin auch, dass die Kinder sich selbst realistische Lernziele setzen: "Das war am Anfang - und ist auch immer noch eine große Herausforderung, aber es klappt in vielen Fällen immer besser."