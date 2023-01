Ein von Yuliya mit den Kindern einstudiertes Märchen hat die Gruppe im August, am ukrainischen Nationalfeiertag, in Meiningen vorgeführt. Und das nächste Projekt steht auch schon in den Startlöchern. Yuliya zeigt einen ausgefüllten Förderantrag für ein neues Projekt mit geflüchteten Kindern aus der Ukraine. Die Höhns waren erstaunt, wie schnell Yuliya sich in Meiningen zurechtgefunden und Kontakte geknüpft hat.

Warten auf einen Sprachkurs

Mittlerweile wohnt Yuliya mit ihrer jüngeren Tochter, die in Meiningen zur Schule geht, in einer eigenen Wohnung. Nastja, die ältere Tochter ist zum Studium in die Slowakei gezogen. Beim Einrichten der Wohnung haben die Höhns geholfen. Auch für Behördengänge und jeglichen Papierkram stehen Mutter und Sohn der Ukrainerin zur Seite. Marcus Höhn holt einen dicken Ordner aus dem Regal: "Wir nennen ihn Yuliya-Ordner." Yuliya lacht: "Es tut mir leid." Jutta Höhn findet, Yuliya muss nichts leid tun: "Wir sind ja total froh, dass wir sie haben!"

Mit dem 24. Februar hat sich das Leben von Yuliya unfreiwillig auf den Kopf gestellt. Sich von den Gefühlen aus Wut, Verzweiflung und Trauer um den Verlust ihres bisherigen Lebens aufhalten zu lassen, kommt für die 42-jährige Ukrainerin aber nicht in Frage. Nur über eine Sache ärgert sie sich. Ihr Integrations- und Sprachkurs hat immer noch nicht begonnen, weil Lehrpersonal fehlt: "Ich brauche Hilfe. Integration bitte!", sagt Yuliya auf Deutsch und lacht. Sie möchte unbedingt besser Deutsch sprechen lernen, auch, weil ihr das die Arbeit als Pflegehelferin erleichtern würde.

Jutta Höhn sieht das auch so: "Wir schätzen sie wirklich sehr. Sie geht auch sehr gut mit den alten Menschen um, das hat sie sich hervorragend angeeignet." Besser kommunizieren zu können, würde Yuliya mehr eigenständiges Arbeiten ermöglichen. "Verstehen kann sie ja schon viel", so Jutta Höhn.

In Gedanken immer auch in ihrer Heimat

Bevor die 42-Jährige ihre Heimat gezwungenermaßen verlassen musste, kannte sie Deutschland kaum, Thüringen überhaupt nicht. Fuß fassen in einer fremden Umgebung, ohne Sprachkenntnisse, das war die Herausforderung der letzten Monate. Und währenddessen: die ständige Ungewissheit - wann wird der Krieg vorbei sein? Was bringt die Zukunft?

Bei der Frage, was sie sich wünscht, steigen Yuliya Tränen in die Augen: "Dass es die Ukraine auch in der Zukunft noch geben wird." Jutta Höhn legt einen Arm um sie. Die vergangenen Monate haben sie zusammengeschweißt. "Wenn sie will, kann sie bleiben. Aber das ist natürlich ganz alleine ihre Entscheidung."