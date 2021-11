Im vorigen Jahr fand der Meininger Weihnachtsmarkt in kleinerer Form statt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Meiningen ist eine Absage des Weihnachtsmarktes laut Veranstalter die letzte Option. Bis 22. Dezember 2021 soll der Meininger Weihnachtszauber in der Innenstadt stattfinden.



Noch werde jedoch auf die entsprechenden Regeln von Seiten des Landes gewartet. Mit 2G und Zugangskontrollen sowie Absperrungen wäre der Weihnachtsmarkt aber finanziell kaum zu stemmen, so die Stadt.