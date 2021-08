Gespräche und Kultur: Meininger gründen offenen Club

Die Hürde, alleine in eine Kneipe zu gehen, ist für die meisten Menschen eher hoch. Aber deshalb einfach auf dem Sofa sitzen zu bleiben und den Fernseher anzumachen, kann auch nicht die Lösung sein. Das war der Grundgedanke von Klaus Fürst und seinen Mitstreitern. Zu siebt haben sie deshalb in Meiningen einen offenen Club gegründet.

Das Vereinslokal in der ehemaligen "Wolfsschlucht" soll ausgelagertes, gemeinsames Wohnzimmer der Clubmitglieder und öffentlicher Kulturraum in einem sein: "Unser Ziel ist es, eine Alternative zum Fernsehprogramm zu schaffen", sagt Klaus Fürst.

Während der Name "Club der Intelligenz" etwas einschüchternd wirkt, soll der neue Club in Meiningen für jeden offen sein. Die Assoziation - elitär, abgehoben, nur für gut Betuchte - leitet in diesem Fall in die Irre. "Wir freuen uns über Menschen jeder Altersgruppe, die Lust haben auf nette Gespräche in zwangloser Atmosphäre". Jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist, kann auf der Website des Clubs einen Beitrittsantrag stellen.