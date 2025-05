Für die Anlage hatte das Thüringer Landesumwelt 2024 eine Genehmigung für Bau und Betrieb erteilt. Bereits 2020 hatte die damalige Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) an den ZASt einen Förderbescheid über acht Millionen Euro für die Anlage überreicht. Diesen Förderbescheid hat der Verband laut Zeitung schon 2023 an das Land zurückgegeben.

Ursprünglich sollte in der Anlage aus den Abgasen der Müllverbrennung, Strom und Wasser Methanol hergestellt werden. So sollte das überschüssige Kohlendioxid im Abgas abgeschieden und in einem Elektrolyseur Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden. Die notwendige Elektrizität für diese Prozesse sollte das Kraftwerk der Müllverbrennungsanlage bereitstellen. Kohlendioxid und Wasserstoff sollten in einem letzten Schritt zu Methanol reagieren. Der Stoff wird in der chemischen Industrie gebraucht und kann als Treibstoff etwa auf Schiffen verwendet werden.