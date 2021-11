Der Betrieb in der Gemeinde Rhönblick hält insgesamt 364 Milchkühe. Zweimal am Tag werden sie gemolken. Die restliche Zeit entscheiden sie selbst, wo sie sich aufhalten wollen: im überdachten Stall, im Außengehege oder auf der Weide. Die individuellen Vorlieben der Tiere sind ganz unterschiedlich. "Grundsätzlich mögen sie Temperaturen zwischen zwölf und 16 Grad am liebsten", sagt Isabel Schmidt. Die studierte Agrarwirtin leitet den Milchviehbetrieb AG Hermannsfeld seit sechs Jahren.