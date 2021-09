Heiß kann es zwischendurch trotzdem werden. Gerade, wenn sich gehäckselter Müll erhitzt, können besonders biologische Stoffe einen Schwelbrand verursachen. "Aber toi toi toi, etwas Schlimmes ist noch nicht passiert." Zuletzt sei so etwas im August vorgekommen. "Deswegen muss die Anlage auch weiterhin lückenlos überwacht werden." Aber auch in der Schaltzentrale werden gerade kleine Bildschirme durch größere ersetzt. "Ein bisschen was von der Technik steht seit Inbetriebnahme hier", sagt der Chef. "Aber schön, dass die Sachen so lange gehalten haben."

Hier rutscht der Müll langsam nach unten, ehe er schließlich verbrannt wird. Daher herrschen hier durchaus Temperaturen von mehr als 800 Grad, wenn die Anlage in Betrieb ist. Bildrechte: MDR/Florian Girwert