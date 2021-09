Fast ein kleiner Palast - die Strupp-Villa in Meiningen erstrahlt nach der Sanierung in neuer Pracht.

Fast ein kleiner Palast - die Strupp-Villa in Meiningen erstrahlt nach der Sanierung in neuer Pracht. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Die fixe Idee von damals ist heute Wirklichkeit. Vor wenigen Tagen ist die Musikschule in die über 100 Jahre alte palastartige Strupp-Villa eingezogen.

Gebaut wurde die Villa einst von dem jüdischen Bankier Gustav Strupp als Wohn- und Firmensitz. Später wurde die Familie Strupp von den Nationalsozialisten dazu gezwungen, die Villa zu verkaufen. In DDR-Zeiten wurde sie dann als Kreiskulturhaus "Artur Becker" für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Nach der Wende erhielt die Erbengemeinschaft Strupp die Besitzrechte schließlich wieder zurück.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jeder der Räume besitzt ein eigenes Farbkonzept. Das Parkett, die nussbaumfarbenen Vertäfelungen an den Wänden, sowie die stuckverzierten Decken sind aufgearbeitet worden. Zudem wurde ein Fahrstuhl eingebaut, um auch große Konzertflügel transportieren zu können.

Die Räume in der Villa riechen nach Geschichte: "Das zieht auch die Kinder in den Bann", erzählt Heiko Denner. Zudem erzeuge das viele Holz eine besondere Akustik.

Laut Heiko Denner haben alle Beteiligten während des Projekts an einem Strang gezogen. "Dafür bin ich sehr dankbar, das ist nämlich nicht selbstverständlich." Vor allem auch, da die Sanierung nicht gerade billig war. "Ich bin aber nach wie vor der Meinung, es gibt nichts Besseres, als in unsere Kinder zu investieren", so Denner.