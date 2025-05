In Thüringen gibt es offiziell ein fünftes Wolfsterritorium. Wie das Umweltministerium am Freitag mitteilte, haben Fotofallen zwischen Floh-Seligenthal und Brotterode-Trusetal (Kreis Schmalkalden-Meiningen) wiederholt eine Wölfin und einen Wolf aufgenommen. Die beiden Tiere hielten sich seit einigen Wochen in dem Gebiet auf.