Krankenpflege Neues Notfallzentrum am Helios-Klinikum Meiningen eröffnet

Am Helios-Klinikum in Meiningen hat ein neues Notfallzentrum eröffnet. Das Zentrum bietet 22 Betten für Menschen in akuter Not. Die Räumlichkeiten wurden so gebaut, dass besser auf die Bedürfnisse der Patienten eingegangen werden kann. Neben einem Bereich, der speziell für ältere Menschen eingerichtet ist, ist das Zentrum auch auf Menschen mit Herzproblemen spezialisiert.