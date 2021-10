Nach dem Ammoniak-Unfall an der Oberhofer Rennschlittenbahn haben am Mittwoch die Reparaturarbeiten begonnen. Wie ein Sprecher des Thüringer Wintersportzentrums MDR THÜRINGEN sagte, hat eine Firma den Beton im betroffenen Bereich freigelegt. Das Leck ist mittig in einer Leitung des Kühlsystems entstanden. Die Leitung muss nun erneuert und unter anderem durch den Tüv abgenommen werden. Das Prozedere kann sich nach ersten Schätzungen des Thüringer Wintersportzentrums noch zwei Wochen hinziehen. Die Bahn bleibt bis dahin für den Trainingsbetrieb gesperrt und könnte dann erst Ende Oktober neu vereist werden. Der Rennrodel-Weltcup im Januar sei nicht in Gefahr, so die Verantwortlichen.