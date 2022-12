Nach wie vor können Fans auch ihr eigenes Auto nutzen, um die beiden Weltmeisterschaften zu besuchen. Allerdings wird es nur zur Rodel-WM vereinzelte Parkplätze in Oberhof selbst geben. Von diesen Parkplätzen werden Besucher dann im Ringsystem zu verschiedenen Punkten an der Eisarena befördert.

Bei der Biathlon-WM müssen Besucher auf Parkplätze in der Region zurückgreifen, da pro Tag bis zu 23.500 Fans in Oberhof direkt erwartet werden. Von den Parkplätzen in Geratal (Thüringeti), Suhl-Nord, Zella-Mehlis sowie in Steinbach-Hallenberg werden sie dann ebenfalls mit Shuttle-Bussen zur "Arena am Rennsteig" gebracht.