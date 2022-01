Für den Biathlon-Weltcup in Oberhof mussten am Montag weitere Schneereserven aus den Depots geholt werden. Wie Organisations-Chef, Thomas Grellmann, MDR THÜRINGEN sagte, ist die Strecke durch Regen und Sturm weiter in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Wettbewerbe ab Donnerstag seien aber nicht in Gefahr, teilten die Veranstalter mit.