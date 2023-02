Am einfachsten erhalten Sie Tickets über die Seite der beiden Veranstalter - beide bieten unterschiedliche Tickets an. Alle vorab gekauften Tickets berechtigen zur kostenfreien An- und Abfahrt mit dem ÖPNV (siehe oben). Bis Anfang Februar wurden gut 150.000 Tickets für die Biathlon-WM verkauft. Laut Veranstalter gibt es so gut wie keine Tickets mehr für die drei Hauptwettkampftage mit jeweils zwei Veranstaltungen am Sonntag, dem 12. Februar, am Sonnabend, dem 18. Februar, und am Sonntag, dem 19. Februar.