Bei einem Gäste-Rodeln auf der Bobbahn in Oberhof am 23. Februar kam ein Mann ums Leben. Bildrechte: dpa

Nach dem tödlichen Unfall auf der Bob- und Rennrodelbahn in Oberhof (Kreis Schmalkalden-Meiningen) müssen noch weitere Zeugen befragt werden. Wie eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Suhl MDR THÜRINGEN sagte, liegt die bei dem Unglück schwer verletzte Frau weiterhin auf der Intensivstation und konnte noch nicht vernommen werden.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Bei einem Gästerodeln war in der vergangenen Woche ein Bob gegen zwei aneinandergekoppelte "Ice-Tubing"-Reifen geprallt. Ein 45 Jahre alter Mann in einem der Reifen kam ums Leben. Seine 41-jährige Begleiterin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.