Ermittlungen Tödlicher Unfall auf Bobbahn Oberhof: Was bislang bekannt ist

Bei einem tragischen Unfall auf der Bobbahn in Oberhof ist am Donnerstagabend ein Mann tödlich verletzt worden. Danach sind viele Fragen offen. Eines steht aber fest: Nie hätten sich zwei Gefährte gleichzeitig auf der Bahn und im Auslauf befinden dürfen. Wir haben zusammengetragen, was bislang bekannt ist.