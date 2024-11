Rücksichtslose Autofahrer haben am Wochenende erneut Ski-Loipen in Oberhof zerstört. Besorgte Anwohner hätten daraufhin die Polizei gerufen, wie die Beamten am Montag mitteilten. In den Sozialen Netzwerken sind Bilder zu sehen, die Loipen mit tiefen Autospuren zeigen.