Oberhof Familienhotel soll Mitte August eröffnen

Das neue Fünf-Sterne-Familienhotel in Oberhof soll nun am 13. August eröffnen. Den Termin nannte der österreichische Investor Ernst Mayer der Zeitung Thüringer Allgemeine. Die Eröffnung war bereits mehrmals verschoben worden. Die Bauarbeiten hatten sich wegen der Corona-Pandemie, ungünstigem Wetter und Lieferengpässen verzögert. Die Baukosten sind dem Bericht zufolge von 50 auf rund 65 Millionen Euro angewachsen. Am 1. Oktober 2021 war Richtfest gefeiert worden.

Die Baustelle des Hotels im April 2022 Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck