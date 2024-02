Die Stadt arbeitet seit längerer Zeit an einem Flächennutzungsplan für das gesamte Stadtgebiet. Der Plan wurde bereits einmal öffentlich ausgelegt. Danach gab es zahlreiche Einwände von Behörden und Naturschützern. Bürgermeister Schulz sagte, das Aus für die Golfplatz-Pläne sei auch ein Kompromiss, um anderen Investitionen im Ort nicht im Weg zu stehen.

Mehrere Investoren würden auf den genehmigten Flächennutzungsplan warten, damit sie Baugenehmigungen für ihre Projekte beantragen können. In Sachen Golfplatz auf der Schuderbachswiese habe er in den letzten Jahren viel von den Gegnern des Vorhabens gehört, die Befürworter des Golfplatzes seien aber leise geworden, so Schulz.