Oberhof Kartenverkauf für Doppelweltmeisterschaft 2023 hat begonnen

Hauptinhalt

Mit einem Familienfest auf dem Stadtplatz in Oberhof startete am Sonntag der Kartenvorverkauf zur Doppelweltmeisterschaft in Biathlon und Rennrodeln im Winter 2023. Karten können sowohl im Internet als auch vor Ort erworben werden. Auch Kombitickets sind erhältlich.