Steffen Dittes ist als Fraktionsvorsitzender der Thüringer Linke-Landtagsfraktion wiedergewählt worden. Der 48-Jährige wurde auf einer Klausurtagung am Freitag in Oberhof im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit 19 Ja- sowie zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen gewählt. An der Wahl nahmen insgesamt 23 Abgeordnete teil. Laut Linke-Statut muss der Fraktionsvorstand nach der Hälfte der Legislatur neu gewählt werden.