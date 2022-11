Nach knapp drei Jahren Umbauzeit ist die Rennrodelbahn in Oberhof offiziell an den Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum übergeben worden. Die Anlage wurde für die bevorstehende Rennrodel-Weltmeisterschaft im Januar 2023 modernisiert. Land und Bund investierten dafür knapp 40 Millionen Euro.

Am Montagnachmittag probierten Nachwuchs- und Spitzenathleten aus allen Altersklassen die WM-Bahn unter den Augen von Trainern, Betreuern und Bauarbeitern aus.

Blick in die enteiste Rennrodelbahn: Die Bahn ist aus Beton gegossen, das Dach mit Holz verkleidet. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Oberhofs Bürgermeister Thomas Schulz sagte, es sei ein guter Tag für die Stadt. Das investierte Geld habe weitere Investitionen in der Infrastruktur und im Tourismus nach sich gezogen.

Die Rennrodelbahn in Oberhof wurde im Jahr 1971 erstmals in Betrieb genommen. Die Weltmeisterschaft im Rennrodeln wird vom 27. bis 29. Januar 2023 in Oberhof ausgetragen.