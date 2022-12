Oberhof startet als erstes Skigebiet in Thüringen in die Wintersportsaison. Wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte, hat seit Samstag der Skilift an der Golfwiese geöffnet. Auch die Snowtubing Anlage hat ihren Betrieb aufgenommen.

Während die Abfahrt an der Golfwiese schon geöffnet hat, folgt der hier gezeigte Skihang am Fallbachlift erst am 17. Dezember. Momentan wird dort beschneit. Bildrechte: dpa

Wandern geht - Langlaufen noch nicht

Gerodelt werden kann auch in Oberweissbach und in Spechtsbrunn. Außerdem sind 21 Winterwanderwege vorbereitet. Gewandert werden kann unter anderem in den Regionen Brotterode, Gehlberg, Ilmenau, Tambach-Dietharz oder auch in Zella-Mehlis. Langlaufloipen sind dagegen noch nicht befahrbar.