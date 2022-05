Mit einer neuen Schneelagerhalle sollen Wintersportwettkämpfe in Oberhof weiter abgesichert werden. Wie der Oberhof-Beauftragte der Landesregierung, Hartmut Schubert, sagte, können in der Halle rund 7.500 Kubikmeter Schnee gebunkert werden. Sie ist laut Schubert das letzte Puzzleteil im neuen Schneekonzept. Am Mittwochnachmittag wurde Richtfest gefeiert.

In Sachen Schneemanagement spielt Oberhof laut Hartmut Schubert nun in der "ersten Liga". In der Vergangenheit hatte es immer wieder Kritik gegeben, weil Schnee unter anderem für die Biathlon-Weltcups per Lkw von weither angefahren wurde. Auch auf Verlangen des Biathlon-Weltverbandes wurden rund 9,5 Millionen Euro in die Schneesicherheit investiert. Mittlerweile gibt es mehrere Depots an der Biathlon-Strecke und im Bereich der Schanzenanlage. Dort wurden in diesem Jahr rund 34.000 Kubikmeter Kunstschnee aus dem vergangenen Winter eingelagert. Er soll abgedeckt den Sommer überstehen und nächstes Jahr als Grundlage für die Langlaufstrecken dienen.