Zu den Weihnachtsfeiertagen gibt es für Wintersportfreunde nur wenige Alpin- und Rodelmöglichkeiten im Thüringer Wald. Sechs Rodelhänge waren am Samstag präpariert, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Gerodelt werden kann demnach in Frauenwald, Gehlberg, Siegmundsburg, Goldlauter-Heidersbach und Stützerbach. Für alpine Skifahrer sind zwei Liftanlagen in Steinach und Oberhof geöffnet. Außerdem gibt es 20 präparierte Winterwanderwege.

Im Thüringer Wald und auch im Flachland hat es zu Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschneit. Laut Regionalverbund liegen in Steinach 35 Zentimeter Schnee, in Gehlberg sind es 15 und in Schmiedefeld zehn Zentimeter.