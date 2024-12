Wie lange sich das Skivergnügen hält, ist allerdings unklar. Seit Sonntagabend gab es auch in den Höhenlagen Nieselregen und heftigen Wind. Dank der Schneekanonen konnte zumindest am Fallbachhang in den vergangenen Tagen eine gute Grundlage geschaffen werden. Die anderen Skigebiete in Thüringen sind weiter geschlossen. Die Skiarena Silbersattel in Steinach (Landkreis Sonneberg) will am Freitag in die neue Saison starten.