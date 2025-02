Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Brücke Oberhof könnte "Skywalk" bekommen - Millionen-Projekt für den Tourismus

06. Februar 2025, 11:20 Uhr

In Oberhof könnte es bald eine Fußgänger-Hängebrücke über das Tal am Wadeberg geben. Für fünf Millionen Euro will die Firma "Skywalk-Willingen" das Tourismus-Projekt bauen. Der Bauausschuss muss aber noch zustimmen.