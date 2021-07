Oberhof SPD-Kanzlerkandidat Scholz kritisiert Maaßen-Kandidatur für CDU

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat die Kandidatur von Hans-Georg Maaßen (CDU) im Südthüringer Wahlkreis kritisiert. Scholz sagte am Mittwoch bei einem Besuch in Oberhof, alle seien sehr entsetzt darüber, dass Maaßen für die CDU kandidiert. Seine Positionen würden nicht mit denen der meisten Mitglieder in der CDU übereinstimmen. Er wolle sich dafür einsetzen, dass jemand als Direktkandidat gewählt wird, der eine Mehrheit gegen Hans-Georg Maaßen bekommt, so Scholz.

Unterstützung für den Südthüringer SPD-Direktkandidaten für den Bundestag, Frank Ulrich (li.): Kanzlerkandidat Olaf Scholz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK