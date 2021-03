Tourismus Oberhof geht bei der Vermarktung wieder neuen Weg

Die Stadt Oberhof hat das Aus für die Tourismusgemeinschaft "Ferienregion Oberhof" besiegelt. Der Stadtrat hat sich am Dienstagabend in einer Sondersitzung einstimmig dafür ausgesprochen. Vor 20 Jahren hatten sich Oberhof und neun Nachbarorte, unter anderem Steinbach-Hallenberg und Zella-Mehlis zusammengeschlossen. Mit einem jährlichen Budget sollte ein gemeinsames Image aufgebaut und die Südthüringer Region vorangebracht werden.

Keine Erfolge für KAG

"Es hat sich nichts bewegt und das seit Jahren", so der Oberhofer Bürgermeister Thomas Schulz. "Es wäre nicht richtig, etwas am Leben zu erhalten, was seit Jahren nicht funktioniert." Das Aus für die kommunale Arbeitsgemeinschaft - kurz KAG - fällt dem Stadtchef nicht leicht. Doch was Schulz am Dienstagabend im Stadtrat skizziert, ist ernüchternd. "Es hat keine touristische Vermarktung mehr gegeben. Wir waren da, aber nach Außen gerufen haben wir das nicht", sagt Schulz. Im Stadtzentrum wird gebaut. Hier entsteht ein Familienhotel. Bildrechte: MDR/Tino Geist

Das allein auf die Arbeitsgemeinschaft zu schieben wäre falsch. Denn mit einem jährlichen Budget von 30.000 Euro war diese ohnehin nicht in der Lage viel zu bewegen. Der Kontakt zu den Nachbargemeinden soll auch nach dem Ende der KAG nicht abreißen. "Wir werden einen Weg finden, um uns nicht aus den Augen zu verlieren", verspricht der Oberhofer Stadtchef. Die Hotels und Touristiker der Region sollten sich eigenständig austauschen und Projekte gemeinsam anschieben. Auch der Slogan "Ferienregion Oberhof" soll weiter verwendet werden.

Wie geht es weiter mit dem Tourismus?

Seit Jahresbeginn hat die Stadt eine neue Tourismus GmbH. Die Stadt hat die Fäden bei der Vermarktung wieder selbst in der Hand. Zuvor hatte es immer wieder Unstimmigkeiten zwischen Stadt und der Oberhofer Sportstätten GmbH gegeben. Diese war eine Tochtergesellschaft des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum. Hier sitzen das Land Thüringen, der Kreis Schmalkalden-Meiningen und die Stadt an einem Tisch. "Unklare Zuständigkeiten führten zu Unzufriedenheit", so Schulz. Auch die Hotels und Gastronomen seien nicht mehr zufrieden gewesen.

Startschwierigkeiten mitten in der Corona-Krise

Mit der neuen Tourismus GmbH setzt die Stadt bei der Vermarktung auch auf die Unterstützung der örtlichen Betriebe. Und das muss sie auch. Die Stadt hat doppelt so viele Gästebetten wie Einwohner. "Die Stadtverwaltung allein kann die Vermarktung nicht stemmen. Wir brauchen das Engagement und die Ideen der Hotels und Gaststätten im Ort", sagt Thomas Schulz.

Er sei sich sicher, dass die Betriebe mit der Stadt an einem Strang ziehen werden, um den Ort auch abseits der großen Sport-Events attraktiv zu machen. "Wir möchten auf die Vielfalt hinweisen. Wir haben Kulinarik, wir haben das Thema Wandern und vieles mehr. Wir wollen uns auch wieder um den Titel Luftkurort bewerben und damit verstärkt werben", erklärt Schulz. Der Kurpark in Oberhof Bildrechte: MDR/Tino Geist

Vieles ist liegengeblieben