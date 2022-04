Beim Treppenlauf an der Schanze in Oberhof sind am Wochenende 5.000 Euro Startgelder zusammengekommen. Die Summe wird komplett an Kinderprojekte weitergegeben, wie die Organisatoren mitteilten.

Feuerwehr-Teams aus mehreren Ländern

Zum Lauf waren am Sonnabend Feuerwehrteams unter anderem aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden an den Start gegangen. Mehr als 400 Feuerwehrleute nahmen als Männer-, Frauen- oder als gemischte Teams teil.

Jenaer schafft 700 Stufen in sieben Minuten

Am schnellsten bewältigte Bert Raabe aus Jena am Ende die 701 Stufen. Er überwand die 120 Höhenmeter in sechs Minuten und 59 Sekunden. Die Feuerwehrleute waren teils in voller Montur und mit Atemschutz unterwegs.