Ermittlungen Gutachten zu tödlichem Unfall auf Rennrodelbahn liegt vor

Zum tödlichen Unfall auf der Bobbahn in Oberhof liegt jetzt ein umfangreiches Gutachten vor. Es werde derzeit geprüft und bewertet, so die Staatsanwaltschaft am Freitag. Die Ermittlungen dauern an. Ende Februar war ein regulär gestarteter Gästebob im Auslaufbereich der Rennrodelbahn mit sogenannten Ice Tubes, luftbefüllten Gummireifen, zusammengeprallt. Der Betrieb der Bahn ist seitdem ausgesetzt.