Zwei Stunden dauert das Waldbaden an diesem Wintertag. Das Erlebnis dauert länger, wirkt nach. Tina, die Mutter von Gerda und Frida, sagt: "Wir gehen viel in den Wald, aber so richtig bewusst. Man hat durch den Alltag Scheuklappen auf. Man geht in den Wald und man geht spazieren und nimmt die Umgebung gar nicht bewusst wahr. Manchmal muss man eben drauf gestupst werden."