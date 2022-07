So weist das RCP8.5-Szenario eine Spanne von +20,6 Prozent (Niederschlagszuwachs) bis hin zu -13,8 Prozent (Niederschlagsrückgang) aus. Die obenstehende Grafik zeigt hingegen nur die Mittelwerte. Diese beinhalteten Minima- und Maxima-Werte erklären auch, warum das RCP 2.6-Szenario für Oberhof einen mittleren Zuwachs der Jahresniederschläge in Höhe von 2,1 Prozent bis 2100 (Max +7,9 Prozent, Min -3,0 Prozent) annimmt, während dieser Wert schon durch die reellen Messwerte von 1991 bis 2020 fast um das Vierfache übertroffen wurde.

Eine circa 50 Zentimeter dicke Schneedecke Ende März 2022 im Biathlonstadion Oberhof. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Wichtiger als die konkreten Zahlen der Szenarien sind ohnehin ihre Tendenzen. Sie zeigen, dass Temperatur und Niederschläge in Oberhof zunehmen werden, während Frost- und Eistage abnehmen. Alle vier Faktoren bedeuten, dass die Schneewahrscheinlichkeit in Oberhof abnehmen wird. Die reellen Messwerte zeigen schon heute, dass im Vergleich zu den Beobachtungsdaten von 1961 bis 1990 die Schneedeckentage (Schnee 20 Zentimeter oder höher) in den vergangenen 30 Jahren um 28,4 Prozent abgenommen haben. Auch die Tage mit Temperaturen zwischen -4 und -6 Grad, die ideal für die künstliche Beschneiung sind, sind seit 1990 um 16,7 Prozent zurückgegangen.

Der Wintersport in Oberhof ist "too big to fail"

Dass die Thüringer Politik die Sinnfrage hinausschiebt, ist wenig verwunderlich: Denn der Wintersport ist für Oberhof und den Freistaat "too big to fail" - zu groß, um zu scheitern. Jahr für Jahr stellt der Skisport die Region ins Schaufenster der internationalen Berichterstattung. Der Biathlon-Weltcup begeistert regelmäßig mehr als vier Millionen Fernsehzuschauer allein in Deutschland. Der Rennrodel-Weltcup erreicht etwa dreieinhalb Millionen Zuschauer.

Hinzu kommen Zehntausende, die die Rennen an den Strecken verfolgen und üppige Einnahmen bescheren. Mit rund 40 Millionen Euro Umsatz taxiert Oberhofs Bürgermeister Thomas Schulz allein den Biathlon-Weltcup 2020. Geld, von dem der Tourismus und die Sportvereine im ganzen Thüringer Wald profitieren.

Hinzu kommen die Oberhofer Erfolge: Jahr für Jahr holen Thüringer Wintersportler zahlreiche Medaillen - allein acht bei den diesjährigen olympischen Winterspielen in Peking. Oberhof sei eine weltweit einmalige Wettkampfstätte und Kaderschmiede für Nachwuchssportler, meint auch Horst Hüttel, DSV-Teammanager der deutschen Nationalmannschaft für Nordische Kombination und Skisprung. Deshalb sei der Standort für den deutschen Skisport "essenziell wichtig", so Hüttel.

Millionen-Investitionen in die Oberhofer Sportstätten

Vor diesem Hintergrund müssen auch die Investitionen des Freistaats in den Wintersport betrachtet werden. Seit 2015 investierte Thüringen rund 83 Millionen Euro in die Ertüchtigung der Oberhofer Sportstätten, 18 Millionen Euro kamen zusätzlich vom Bund. Der Großteil dieser staatlichen Gelder - rund 80 Millionen Euro - fließt in die Vorbereitungen auf die Biathlon- und Rennrodel-WM Anfang 2023.

Umbaumaßnahmen an der Oberhofer Rennrodelbahn im März 2022 Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Zum Vergleich: Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN gab das Thüringer Finanzministerium an, dass der Freistaat über 50 Millionen Euro für die Ertüchtigung von kommunalen Sportanlagen in Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verfügung stellte. Weiter heißt es wörtlich: "Addiert man hierzu noch die Mittel (von mehr als 95 Millionen Euro) für den Bau der Stadien in Erfurt und Jena, so lässt sich erkennen, dass sich die Investitionen in die zentralen Leistungs-, Nachwuchsleistungs- und Breitensportstätten am Standort Oberhof in ressortgebundene Förderkulissen einbetten, die in keinem Missverhältnis zu gesamten Sportförderung/Investitionsförderung im Freistaat stehen."