Fortschritte möchten die Ausrichter auch in Sachen CO2-Emissionen machen. So sollen mit der Abwärme der Kühlanlagen Gebäude in Oberhof geheizt werden. Darüber hinaus soll es weniger Individualverkehr geben. Die öffentlichen Verkehrsmittel sollen attraktiver werden, etwa durch ein Park-and-Ride-Konzept mit einem gut getakteten Shuttlesystem. Die umliegenden Gemeinden sollen so bei hohem Besucheraufkommen geschont werden.