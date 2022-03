Bei etwa minus fünf Grad Celcius und trockenem Wetter ist im Thüringer Wald am Sonntag noch Wintersport möglich. Nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald liegen in den Hochlagen in Gehlberg und Steinach (Landkreis Sonneberg) 50 Zentimeter Schnee, in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) 40 Zentimeter und in Schmiedefeld am Rennsteig 35 Zentimeter. Allerdings hatte es zuletzt vor einer Woche geschneit.