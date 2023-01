Regionale Leckereien für die Gewinner

Die Vorbereitungen für die WM laufen indes auf Hochtouren. Alles wird von Kerstin akribisch überwacht: Für jede Siegerehrung macht sie eine Kiste fertig. Überall steht drauf, was drin ist. Die Medaillen werden in Seidenpapier eingepackt, dazu gibt’s auch noch Geschenke. In Holzkisten verstecken sich Leckereien aus der Region für die Sieger: Fruchtwein, Bier, Rotwurst, Apfelsaft. Dafür stehen manche Sportler sogar an.

Außerdem hat Kerstin schon längst die Blumen für die Siegerehrungen bestellt. Dieses Jahr gibt es Gerbera und Rosen. Alle in Rot und Weiß - passend zum Logo der WM.

Und zum Schluss muss sie als Zeremonienmeisterin auch die Ehrengäste, wie zum Beispiel Landeschef Bodo Ramelow, in ihre Jobs einweisen. Das klappt sehr gut, verrät sie. "Jeder hört."

Kerstin Lösch begleitete unter anderem den Start der elfjährigen Annika Schramm zur Premieren-Fahrt in der neuen Eisarena. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow war dabei. Bildrechte: dpa

Ehrenamt, solange es geht

Ihre Freude am Ehrenamt hat Kerstin nie verloren. Nur ein einziges Mal in ihrem Leben gab es eine Situation, nach der sie nie wieder zum Rodeln wollte, erzählt sie. Als plötzlich ihr Mann, mit dem sie oft hier gemeinsam an der Bahn unterwegs war, verstarb. Aber er hätte nicht gewollt, dass sie alles hinschmeißt, ist sich Kerstin sicher. Und so steht es fest: Solange es geht, will sie weitermachen.