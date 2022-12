Der Feuerwehreinsatz in Oberkatz im Kreis Schmalkalden-Meiningen dauert weiter an. Das Feuer in dem Doppelhaus ist nach Angaben der Einsatzleitung noch immer nicht vollständig gelöscht. Der Dachstuhl eines Hauses wurde komplett zerstört. Auch am benachbarten Haus entstand hoher Sachschaden, es ist ebenfalls unbewohnbar.