Pferdehof Elmenthal Schwer verletzte Pferde erholen sich von Sturm-Drama

Vor etwa zwei Wochen alarmierten Anwohner in Trusetal die Polizei, weil sie ein Pferd in der Stadt umherirren sahen. "Ein Pferd mit einer roten Decke - das haben die Anwohner gesagt", erinnert sich Isabelle Heidenreich vom Pferdehof in Elmenthal in der Nähe von Trusetal. In Wirklichkeit trug das Pferd aber gar keine Decke. Der Eindruck entstand durch den blutigen Rücken des Tieres. "Die Haut war komplett aufgerissen", erzählt Isabelle Heidenreich.