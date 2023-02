Im Kreis Schmalkalden-Meiningen werden dringend Pflegefamilien gesucht. Laut Landratsamt werden derzeit rund 100 Kinder in Pflegefamilien betreut.

Hintergrund ist nach Angaben des Sozialen Dienstes der anhaltend große Bedarf. Laut Landratsamt gibt es seit Jahren eine kontinuierliche Nachfrage nach Pflegeeltern. Besonders hoch sei der Bedarf bei heranwachsenden Jugendlichen , da viele Pflegefamilien lieber Kleinkinder aufnehmen wollen. Ein weiterer Grund für den erhöhten Bedarf, ist die steigende Zahl an unbegleiteten Kindern und jugendlichen Flüchtlingen, für die mittel- oder langfristig eine Pflegefamilie gesucht wird.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, wirbt der Soziale Dienst mittlerweile zweimal im Jahr um potenzielle Pflegefamilien. Der nächste Informationsabend findet am 16. März im Familienzentrum in Schmalkalden statt. Ein weiterer Termin ist für den 14. September im Landratsamt in Meiningen geplant.