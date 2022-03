Nun wurde die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Dabei fanden die Beamten eine Vielzahl an Datenträgern. Eine erste Sichtung habe laut Polizei mehr als drei Millionen Dateien zum Vorschein gebracht. Es gebe Hinweise, dass der 35-Jährige auch selbst kinderpornografische Fotos aufgenommen hat. Der Mann soll noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach Angaben von Innenminister Georg Maier (SPD) liegt das vor allem an der Zuarbeit der US-amerikanischen Organisation NCMEC. Sie erfasst in Zusammenarbeit mit US-Internetplattformen Verdachtsfälle von sexueller Ausbeutung von Kindern. Die Fälle werden an das Bundeskriminalamt und von dort an die zuständigen Landeskriminalämter übermittelt. Laut Maier werden pro Jahr etwa 500 Verdachtsfälle über diesen Weg an die Thüringer Polizei übergeben.