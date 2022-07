Optisch ist es wohl das coolste Polizeifahrzeug in Thüringen. Polizeibeamte sind künftig rund um den Wintersportort Oberhof auch mit einem Quad unterwegs. Das All-Terrain Vehicle (ATV) hat Blaulicht, Martinshorn und eine Seilwinde an Board. Thüringenweit ist das 80 PS-Quad bei der Polizei einzigartig. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 110 km/h. In Deutschland findet man Vergleichbares nur an der Küste.