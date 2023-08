Wegen möglicher Vergehen am Bildungszentrum der Thüringer Polizei fordert die Gewerkschaft eine externe Prüfung. Wie ein Sprecher der Deutschen Polizeigewerkschaft Thüringen (DPolG) sagte, wird der Ruf der Polizeischule durch die erneut negativen Schlagzeilen beschädigt. Die bereits jetzt dünne Personaldecke bei der Thüringer Polizei könnte dadurch weiter leiden. Bewerber könnten demnach abgeschreckt werden, sich bei der Polizei in Thüringen zu bewerben.

In dieser Woche war bekannt geworden, dass offenbar intern gegen mehrere Personen an der Polizeischule ermittelt wird. Untersucht werden demnach unter anderem Vorwürfe der Körperverletzung, Beleidigung und sexuellen Nötigung. Darüber hatte die "Thüringer Allgemeine" zuerst berichtet. In mehreren Verfahren würden Polizeianwärter im Fokus stehen. Aber auch gegen zwei ehemalige Beamte des Bildungszentrums wird laut dem Bericht ermittelt.