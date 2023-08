Waldverkauf Grünes Licht für den Prinzen: Land Thüringen wird Zillbacher Forst nicht kaufen

Grünes Licht für den Prinzen: Das Land Thüringen wird den Zillbacher Forst in Südthüringen nicht kaufen. Der Eigentümer der großen Waldfläche, Michael-Benedikt Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach, kann sie nun an die Schweizer Post veräußern. Die will wiederum ihre Klimabilanz aufbessern.