In der Technologie-Branche spiele zudem Sicherheit eine wachsende Rolle, so Glingener. Das habe auch dazu geführt, dass das Etikett "Made in China“ bei vielen Kunden nicht gut ankomme. Die höheren Lohnkosten in Deutschland sollen mit Robotern und automatisierten Abläufen kompensiert werden. Dank Photovoltaik auf dem Dach kann Adtran zudem seinen Strom fast komplett selbst erzeugen.

Insgesamt sind zwölf Millionen Euro in die sogenannte "Tera-Factory" geflossen. Der Name spielt auf die Giga-Factory von Tesla in Brandenburg an. Die Thüringer Landesregierung hat sich mit gut 1,8 Millionen Euro an den Kosten beteiligt. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte am Mittwoch, er sei stolz darauf, dass sich ein weiterer Weltmarktführer bewusst für Thüringen entschieden habe.