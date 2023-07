Landgericht Meiningen Prozess um Peitschenschläge und mutmaßliche Vergewaltigung in Backstube: Verfahren gegen einen Angeklagten eingestellt

Zwei Südthüringer sollen einen Kollegen in einer Backstube mit einer Peitsche geschlagen und penetriert haben: Für einen Angeklagten ist das am Montag begonnene Verfahren am Meininger Landgericht wegen Geringfügigkeit bereits wieder beendet. Sein jüngerer Kollege muss sich wegen mutmaßlicher Vergewaltigung aber weiter verantworten.