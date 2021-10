Am Landgericht Meinungen hat am Montag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Serienbetrüger begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-jährigen Angeklagten vor, in fast 150 Fällen Behörden getäuscht und Urkunden gefälscht zu haben. Zur Sache wollte sich der Geschäftsmann aus Bad Salzungen bisher nicht äußern. Er sagte nur, viele der Namen aus der Anklageschrift seien ihm gänzlich unbekannt.