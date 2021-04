Landgericht Meiningen Prozess um massive Attacke gegen Radfahrer

Am Meininger Landgericht müssen sich am Donnerstag zwei Männer wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die 18- und ein 19-Jährigen sollen im vergangenen April in Eisenach einen Radfahrer vom Fahrrad gezerrt und derart verprügelt haben, dass er unter anderem ein offenes Schädelhirntrauma erlitt. Nach Angaben der aus Afghanistan und Syrien stammenden Angeklagten soll der Radfahrer die Angreifer zuvor rassistisch beschimpft haben.