Vor dem Meininger Landgericht muss sich am Montag eine ehemalige Rechtsanwältin wegen mutmaßlicher Veruntreuung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 47-Jährigen vor, Geld für eine Mandantin einbehalten zu haben. Hintergrund war ein Verkehrsunfall im Jahr 2019.

Die Angeklagte hatte für eine Frau und ihre drei minderjährigen Kinder 400.000 Euro Schmerzensgeld erstritten. Einen Großteil davon gab sie den Betroffenen aber nicht weiter. Nach dem Beginn am Montag soll der Prozess am Freitag fortgesetzt werden.

Schon im vergangenen November gab es am Meininger Landgericht einen ähnlichen Fall, in dem ein Anwalt Mandanten jahrelang Geld vorenthalten hatte. Er wurde zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. In dem Prozess ging es um 100.000 Euro.