Am Landgericht Meiningen hat der Prozess um einen mutmaßlichen Vergewaltiger mit dem Verlesen der Anklage begonnen. Dem 56-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, eine Bekannte im Jahr 2017 über mehrere Wochen bedroht und misshandelt zu haben. Insgesamt geht es um 80 Fälle sexueller Misshandlung , darunter mindestens 40 Vergewaltigungen.

Der 56-Jährige stritt die Vorwürfe vor Gericht ab. Es sagte, für ihn seien sie aus heiterem Himmel gekommen. Er habe das mutmaßliche Opfer nie zu sexuellen Handlungen gedrängt. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Laut Anklage soll der Angeklagte aus dem Raum Coburg das Opfer 2017 kennengelernt haben. Als die Frau den Mann damals in ihre Wohnung in Sonneberg einließ, soll der 56-Jährige ihre Wohnungs- und Autoschlüssel an sich genommen haben. Laut Anklageschrift begann ein zweimonatiges Martyrium für das Opfer.